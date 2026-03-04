Софія Ротару показала фото з молодості з Володимиром Івасюком і розчулила зверненням до нього

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Співачка Софія Ротару опкублікувала рідкісне фото з молодості, на якому зображена з покійним композитором та музикантом Володимиром Івасюком.

Відповідним знімком артистка поділилась в Instagram-stories не просто так. Річ у тім, що 4 березня Володимир Івасюк міг би святкувати день народження. Композитору цьогоріч виповнилося б 77 років. На жаль, його життя обірвалося 26 квітня 1979 року у віці 30 років.

Софія Ротару не забуває про пам'ятні дати. Виконавиця вшанувала пам'ять покійного композитора. Артистка показала їхнє спільне фото, а також розчулила зверненням до Володимира Івасюка.

"Володимир Івасюк! Дякую тобі за дружбу і пісні", - написала артистка.

Софія Ротару та Володимир Івасюк у молодості / © instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, Володимир Івасюк та Софія Ротару вперше зустрілись 1971 року під час знімань музичного фільму "Червона рута", де співачка виконувала пісні композитора. Відтоді розпочалась не лише дружба артистів, а й тривала співпраця. Володимир Івасюк написав для виконавиці чимало пісень, які стали хітами.

