Софія Ротару показалася з рідною сестрою і розсекретила, де зустріла 78-річчя

Співачка Софія Ротару показалася з рідною сестрою Лідією Ротару, яка молодша за неї.

Сімейним знімком поділилася родичка артистки у своєму Facebook. На світлині сестри мило позували одна біля одної на тлі дерев. Вони тримали в руках чималі букети троянд та півоній. Софія Ротару позувала перед об'єктивом фотокамери в білій сукні в горошок, а її сестра – в чорному вбранні. Образ вони доповнили сонцезахисними окулярами.

Виявляється, кадр зовсім свіжий. Сестри сфотографувалися 7 серпня, коли співачка святкувала день народження. Ба більше, знімок був зроблений у селі Маршинці, Чернівецька область. Саме там Софія Ротару народилася та провела дитинство. Свій день народження артистка, якій виповнилося 78 років, зустрічала у рідному місці.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни Софія Ротару уникає публічності та не коментує вторгнення Росії до України, хоча й реагує на злочини окупантів та вітає українців із державними святами. Тим не менш, артистці прилітає критика в Мережі. Нещодавно інша сестра співачки Ауріка Ротару поставила на місце хейтерів та розсекретила, де вони насправді проживають під час війни в Україні.