Софія Ротару позбулася елітної квартири в Москві: скільки артистка отримала за неї коштів

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

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Співачка Софія Ротару позбулася елітної трикімнатної квартири в Москві, яку їй свого часу подарував колишній російський мер.

Принаймні, саме так стверджують пропагандистські ЗМІ Росії. Зазначається, що артистка змогла продати трикімнатну квартиру. Нерухомість обійшлася новому власникові в понад 795 тисяч доларів.

До слова, Софія Ротару виставила квартиру на продаж ще восени 2024 року. До цього вона просто пустувала, щоправда, туди навідувалася доглядальниця. Спочатку виконавиця хотіла продати нерухомість за більшу суму, а саме за понад 967 тисяч доларів. Проте, покупців не було. Коли артистка знизила вартість, охочих теж виявилося небагато.

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Квартира Софії Ротару в Москві

Пропагандисти стверджують, що квартиру Софія Ротару нібито змогла продати лише після того, як переписала її на сина Руслана Євдокименка.

Нагадаємо, нещодавно сестра Софії Ротару розкрила, де зараз перебуває співачка. Виявляється, вона живе не в Італії. Також Ауріка Ротару розкрила, як її сестра насправді реагує на війну в Україні.