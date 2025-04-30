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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
526
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Софія Ротару позбулася елітної квартири в Москві: скільки артистка отримала за неї коштів

Виконавиця таки змогла продати нерухомість в Росії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Софія Ротару

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Співачка Софія Ротару позбулася елітної трикімнатної квартири в Москві, яку їй свого часу подарував колишній російський мер.

Принаймні, саме так стверджують пропагандистські ЗМІ Росії. Зазначається, що артистка змогла продати трикімнатну квартиру. Нерухомість обійшлася новому власникові в понад 795 тисяч доларів.

До слова, Софія Ротару виставила квартиру на продаж ще восени 2024 року. До цього вона просто пустувала, щоправда, туди навідувалася доглядальниця. Спочатку виконавиця хотіла продати нерухомість за більшу суму, а саме за понад 967 тисяч доларів. Проте, покупців не було. Коли артистка знизила вартість, охочих теж виявилося небагато.

Квартира Софії Ротару в Москві

Квартира Софії Ротару в Москві

Пропагандисти стверджують, що квартиру Софія Ротару нібито змогла продати лише після того, як переписала її на сина Руслана Євдокименка.

Нагадаємо, нещодавно сестра Софії Ротару розкрила, де зараз перебуває співачка. Виявляється, вона живе не в Італії. Також Ауріка Ротару розкрила, як її сестра насправді реагує на війну в Україні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
526
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