- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 2446
- Час на прочитання
- 1 хв
Софія Ротару промовисто відреагувала на жахливий масований обстріл Києва
Окупанти у ніч проти 17 червня обстріляли столицю України. Софія Ротару відреагувала на злочин окупантів.
Співачка Софія Ротару промовисто відреагувала на масований на обстріл Києва, який країна-агресорка здійснила у ніч проти 17 червня.
Так, окупанти атакували столицю України ударними безпілотниками та крилатими і балістичними ракетами. На жаль, влучань не вдалося уникнути. Руйнування зафіксовано в семи районах Києва, зокрема, Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському, Оболонському та Шевченківському. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та інші приміщення. На жаль, станом на ранок відомо про 14 загиблих. Тим часом у Києві 18 червня буде День жалоби.
Співачка Софія Ротару відреагувала на злочин окупантів проти мирного населення. Виконавиця опублікувала фото, на якому показала зруйновану багатоповерхівку в Солом'янському районі. Ракета повністю знищила цілий під'їзд. Софія Ротару вказала, що саме такий вигляд має Київ 17 червня.
Зазначимо, співачка від початку повномасштабної війни дотримується мовчазної позиції. Утім, артистка реагує на злочини окупантів та публікує дописи в Instagram. Раніше подейкували, що співачка перебуває за кордоном. Однак рідна сестра Ротару запевнила, що вона нині в Україні.
Нагадаємо, інші українські знаменитості вже теж відреагували на обстріл Києва. Зірки назвали цю ніч "фільмом жахів".