Софія Ротару промовисто відреагувала на жахливий масований обстріл Києва

Софія Ротару

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Співачка Софія Ротару промовисто відреагувала на масований на обстріл Києва, який країна-агресорка здійснила у ніч проти 17 червня.

Так, окупанти атакували столицю України ударними безпілотниками та крилатими і балістичними ракетами. На жаль, влучань не вдалося уникнути. Руйнування зафіксовано в семи районах Києва, зокрема, Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському, Оболонському та Шевченківському. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та інші приміщення. На жаль, станом на ранок відомо про 14 загиблих. Тим часом у Києві 18 червня буде День жалоби.

Співачка Софія Ротару відреагувала на злочин окупантів проти мирного населення. Виконавиця опублікувала фото, на якому показала зруйновану багатоповерхівку в Солом'янському районі. Ракета повністю знищила цілий під'їзд. Софія Ротару вказала, що саме такий вигляд має Київ 17 червня.

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Реакція Софії Ротару на обстріл Києва / © instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, співачка від початку повномасштабної війни дотримується мовчазної позиції. Утім, артистка реагує на злочини окупантів та публікує дописи в Instagram. Раніше подейкували, що співачка перебуває за кордоном. Однак рідна сестра Ротару запевнила, що вона нині в Україні.

Нагадаємо, інші українські знаменитості вже теж відреагували на обстріл Києва. Зірки назвали цю ніч "фільмом жахів".