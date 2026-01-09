Софія Ротару промовисто відреагувала на жахливий обстріл Києва та показала охоплені вогнем будинки

Софія Ротару

Співачка Софія Ротару промовисто відреагувала на жахливий обстріл Києва та області.

У ніч проти 9 січня російські окупанти вчинили черговий злочин проти мирного населення. Росіяни завдали масованого удару по Києву та області. На жаль, влучань уникнути не вдалося. Є загиблі та поранені.

Софія Ротару не промовчала. Виконавиця опублікувала сторіз в Instagram, де промовисто відреагувала на злочин російських окупантів. Артистка вказала дату, коли це сталося. Також Софія Ротару опублікувала світлини, на яких були зображені будинки, що охоплені вогнем. Окрім того, співачка показала ніч киян, які ховались від ворожого обстрілу в метро.

Реакція Софії Ротару на обстріл Києва / © instagram.com/sofiarotaru.official

"Київ. 09.01.2026", - підписала кадри виконавиця та додала смайлик у вигляді розбитого серця.

Зазначимо, з початком повномасштабної війни Софія Ротару віддає перевагу мовчанню. Проте артистка реагує на жахливі обстріли України, а також робить дописи у важливі для українців дати. Ходили чутки, що співачка перебуває за кордоном. Проте рідні Софії Ротару запевняють, що вона наразі в Україні. До речі, нещодавно ведучий Олексій Суханов запевнив, що співачка не просто так дотримується мовчання, а на це є серйозна причина.

Нагадаємо, а от онука Софії Ротару проживає за кордоном. Нещодавно Соня Євдокименко порозважалась на гірськолижному курорті в Куршевелі, а компанію їй неочікувано склала росіянка.