Софія Ротару промовисто відреагувала на жахливий обстріл Тернополя

Софія Ротару

Співачка Софія Ротару відреагувала на жахливий обстріл Росією Тернополя.

19 листопада окупанти атакували місто дронами-камікадзе та ракетами. На жаль, влучань уникнути не вдалося, в тому числі й по житлових будинках. У Тернополі внаслідок обстрілу виникли пожежі, були зафіксовані руйнування, а під завалами залишились люди. На жаль, є постраждалі та загиблі, серед яких – діти.

Софія Ротару не лишилась осторонь трагедії. Виконавиця в Instagram-stories опублікувала чорно-біле фото багатоповерхівки, в якої внаслідок влучання були повністю зруйновані верхні поверхи. Знімок артистка доповнила запаленою свічкою, а також датою трагедії – 19.11.2025. При цьому від коментарів виконавиця утрималась.

Допис Софії Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, Софія Ротару від початку повномасштабної війни утримується від публічних коментарів. Проте виконавиця реагує на трагедії та публікує дописи в Instagram. Рідні артистки також запевняють, що вона перебуває в Україні.

Нагадаємо, під час обстрілу Тернополя акторка Тетяна Песик опинилась в епіцентрі вибухів. Ворожі "прильоти" відбулися поруч із будинком, де мешкає артистка.