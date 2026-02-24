- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 360
- Час на прочитання
- 1 хв
Софія Ротару у четверті роковини війни в Україні розчулила повідомленням
Артистка відреагувала на одну з жахливих дат в українському календарі.
Співачка Софія Ротару у четверті роковини війни в Україні розчулила повідомленням.
Так, на календарі 24 лютого. Цей день назавжди запам'ятається українцям як один із найжахливіших в історії, адже країна-агресорка Росія розпочала повномасштабне вторгнення з метою окупувати Україну. Російські загарбники розпочали наступ на багатьох напрямках, при цьому вчиняли злочини, вбивали невинних людей, знищували їхні домівки і розграбовували все довкола.
Українські знаменитості висловлюються про пам'ятну дату. Співачка Софія Ротару не стала винятком. В Instagram-stories артистка розчулила повідомленням. Виконавиця опублікувала фото, на якому зображена вулиця, що знищена вщент обстрілами. Проте з руїн виростають сині проліски та жовті нарциси. У цьому зображенні є символізм того, що як би окупанти не намагались знищити Україну, вона буде процвітати.
Зазначимо, Софія Ротару від початку повномасштабної війни дотримується мовчання. Ходили плітки, що виконавиця оселилась за кордоном. Проте рідні артистки спростовують це та запевняють, що вона перебуває в Україні. Хоч знаменитість публічно не коментує війну, проте у пам'ятні дати робить дописи, а також реагує на жахливі обстріли.