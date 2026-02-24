Софія Ротару

Реклама

Співачка Софія Ротару у четверті роковини війни в Україні розчулила повідомленням.

Так, на календарі 24 лютого. Цей день назавжди запам'ятається українцям як один із найжахливіших в історії, адже країна-агресорка Росія розпочала повномасштабне вторгнення з метою окупувати Україну. Російські загарбники розпочали наступ на багатьох напрямках, при цьому вчиняли злочини, вбивали невинних людей, знищували їхні домівки і розграбовували все довкола.

Українські знаменитості висловлюються про пам'ятну дату. Співачка Софія Ротару не стала винятком. В Instagram-stories артистка розчулила повідомленням. Виконавиця опублікувала фото, на якому зображена вулиця, що знищена вщент обстрілами. Проте з руїн виростають сині проліски та жовті нарциси. У цьому зображенні є символізм того, що як би окупанти не намагались знищити Україну, вона буде процвітати.

Реклама

Допис Софії Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, Софія Ротару від початку повномасштабної війни дотримується мовчання. Ходили плітки, що виконавиця оселилась за кордоном. Проте рідні артистки спростовують це та запевняють, що вона перебуває в Україні. Хоч знаменитість публічно не коментує війну, проте у пам'ятні дати робить дописи, а також реагує на жахливі обстріли.