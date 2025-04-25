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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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614
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Софія Ротару у день масованого обстрілу Києва вийшла на зв'язок до фанів

Артистка висловилася про трагедію.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Софія Ротару

Софія Ротару

Співачка Софія Ротару у день масованого обстрілу Києва підтримала українців своєю заявою.

Так, 24 квітня держава-терористка Росія здійснила масштабний обстріл столиці України. Під час чергової атаки вороги застосовували балістичні та крилаті ракети і безпілотники. Станом на ранок 25 квітня відомо, що РФ вбила 12 людей і 87 покалічила. Руйнування, пошкодження та загоряння відбулися одразу у декількох районах столиці.

У Мережі чимало зірок вже підтримали українців після жахливої ночі. Зокрема, свої співчуття постраждалим і родинам загиблих висловила і Софія Ротару. Вона майже не публікує жодного контенту, але все ж час від часу звертається до українців. Так, цього разу у сторіз вона показала символічне зображення з понівеченою столицею, свічкою та вказаною датою трагедії.

Софія Ротару про атаку на Київ / © instagram.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару про атаку на Київ / © instagram.com/sofiarotaru.official

До слова, сьогодні, 25 квітня, у Києві оголошене Днем жалоби.

Нагадаємо, нещодавно ведуча та акторка Олена Кравець поділилася своїми переживаннями й показала своїх 8-річних дітей-двійнят у бомбосховищі під час атаки на Київ. Зірка зізналася, як її діти поводяться під час небезпек.

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Дата публікації
Кількість переглядів
614
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