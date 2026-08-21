Софія Ротару у День жалоби в Києві вийшла на зв'язок і підтримала українців після трагедії

Софія Ротару

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Українська співачка Софія Ротару вийшла на зв’язок у День жалоби в Києві та емоційно відреагувала на наслідки нещодавнього російського удару по столиці.

Так, артистка не залишилася осторонь трагедії, яка сталася в Києві після чергової масованої атаки РФ у ніч проти 20 серпня. Наступного дня, 21 серпня, коли у столиці оголосили День жалоби за загиблими, артистка опублікувала в Instagram символічне сториз зі скорботою.

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Зірка поділилася з підписниками зображенням, на якому видно будинки та свічку в руках. Таким чином Ротару нагадала про трагічну ніч і висловила підтримку українцям, які переживають наслідки російського терору. Багатослівних заяв артистка не робила. Свої емоції вона передала одним символом — емоджі розбитого серця.

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Сториз Софії Ротару / © instagram.com/rotaru_sofia

День жалоби оголосили після масованого удару по Києву

Масована атака на столицю сталася в ніч проти 20 серпня. Російські війська використали для удару ракети та ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, медичні й освітні установи, а в кількох районах міста спалахнули пожежі.

За даними влади, внаслідок російської атаки загинули 16 людей, ще понад 35 отримали поранення. Упродовж дня Київ пережив кілька хвиль ударів.

Атака по Києву 20 серпня — наслідки / © Національна поліція України

Правоохоронці кваліфікували атаку як воєнний злочин, що призвів до загибелі цивільних. Президент України Володимир Зеленський також назвав удар масштабним і цинічним та висловив співчуття рідним і близьким жертв. За його словами, російські військові заздалегідь готували цю атаку та одночасно застосували балістичні й крилаті ракети, а також безпілотники.

До слова, після обстрілу Києва на трагедію відреагували й інші представники українського шоубізнесу. Знаменитості показували кадри з укриттів, розповідали про пережиту ніч та публікували наслідки ударів по столиці.

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