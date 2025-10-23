ТСН у соціальних мережах

Софія Ротару у роковини смерті чоловіка показала його в молодості та зворушила емоціями

Артистка вперше за тривалий час вийшла на зв’язок.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Софія Ротару

Співачка Софія Ротару вшанувала пам’ять свого покійного чоловіка, Народного артиста України, керівника ансамблю «Червона рута» Анатолія Євдокименка.

Зірка у пам’ятну для неї дату — 23 жовтня — опублікувала сторіз у фотоблогу та зворушила спогадами. Зокрема, Софія Михайлівна поділилася архівним фото молодого чоловіка-красеня та вшанувала його пам’ять емоджі у формі розбитого серця та зображенням свічки. До слова, від моменту смерті Народного артиста минуло вже 23 роки.

Анатолій Євдокименко / © instagram.com/rotaru_sofia

Зазначимо, що Софія Ротару та Анатолій Євдокименко побралися 1968 року й прожили разом понад три десятиліття — до самої смерті музиканта. 23 жовтня 2002 року, на 61-му році життя, Народний артист України Анатолій Євдокименко помер після третього інсульту. У шлюбі подружжя виховало сина — Руслана Євдокименка, який продовжив родинну справу та став музичним продюсером. Похований Анатолій Євдокименко на Байковому кладовищі в Києві.

Нагадаємо, нещодавно сестра легендарної Софії Ротару, співачка Ауріка Ротару розкрила подробиці життя рідної людини та де вона зараз живе під час війни.

