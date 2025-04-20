Софія Ротару у Великдень вийшла на зв'язок із важливим повідомленням

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

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Співачка Софія Ротару у Великдень вийшла на зв'язок до прихильників.

Артистка з початком повномасштабної війни уникає публічності. Утім, виконавиця не забуває про важливі свята. Великдень, який християни східного обряду цьогоріч зустрічають 20 квітня, звичайно ж, не став винятком. Зокрема, Софія Ротару в Instagram-stories зробила важливе повідомлення.

Так, артистка опублікувала фото, на якому красувалася паска та писанки. Поруч з головними атрибутами Великодня співачка поставила пасхальних кроликів та букет квітів. Софія Ротару також залишила привітання: "Христо Воскрес!". Таким чином співачка привітала українцям з важливим святом.

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Софія Ротару привітала з Великоднем / © instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, Софія Ротару з початком повномасштабної війни уникає публічності. Відомо, що вона проживає за кордоном, але час від часу приїздить до України. Хоч артистка не дає жодних коментарів, утім завжди вітає українців із важливими святами та реагує на злочини окупантів.

Нагадаємо, інші українські знаменитості вже теж вітали з Великоднем. Зірки також показували, як святили паски.