Софія Ротару відреагувала на моторошний обстріл Києва і показала жахливі наслідки влучань

Софія Ротару

Співачка Софія Ротару відреагувала на моторошний обстріл Києва, який здійснила країна-агресорка Росія у ніч проти 24 травня.

Столиця України зазнала масованої атаки. Російські окупанти обстрілювали Київ «Шахедами» та ракетами різних типів. Під прицілом опинились всі райони столиці. На жаль, влучань уникнути не вдалося. Руйнування зафіксовані у щонайменше 40 локаціях. На жаль, є постраждалі та загиблі.

Співачка Софія Ротару не лишається осторонь подій, що відбуваються в Україні. Хоч виконавиця й утримується від коментарів, проте в Instagram-stories вона відреагувала на черговий злочин РФ проти мирного населення. Артистка показала жахливі наслідки влучань. На кадрах помітно будинки, що охоплені вогнем, та стовпи диму.

«Київ. 24.05.2026», — підписала світлини співачка та додала смайлик у вигляді розбитого серця.

Допис Софії Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, з початком повномасштабної війни Софія Ротару уникає публічності. Проте відомо, що вона залишилась в Україні та мешкає у своєму будинку під Києвом. Хоч виконавиця й не веде публічний спосіб життя, проте у фотоблогу реагує на важливі для України дати, а також висловлюється про масовані обстріли.

