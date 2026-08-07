Софія Ротару вперше за тривалий час показала, який вигляд має зараз: рідкісне фото 79-річної зірки

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

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Українська співачка Софія Ротару сьогодні, 7 серпня, святкує 79-річчя.

З нагоди дня народження народна артистка України вперше за тривалий час вийшла на зв'язок із шанувальниками та показала свіже фото. На світлині Софія Михайлівна позує у сукні-вишиванці та сонцезахисних окулярах. В руках артистка тримає одразу декілька розкішних букетів квітів, якими її, вочевидь, привітали з днем народження.

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Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

До привітань долучилися й рідні знаменитості. Син співачки Руслан Євдокименко опублікував фото мами та адресував їй теплі слова з нагоди дня народження.

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Софія Ротару / © instagram.com/ruslan_yevdokymenko

Не залишився осторонь і онук артистки Анатолій Євдокименко. Він також привітав бабусю в Instagram, щоправда, для публікації обрав архівний кадр. На ньому ще зовсім юний Анатолій позує разом із Софією Ротару посеред поля.

Софія Ротару і онук / © instagram.com/shmn

Нагадаємо, нещодавно редакція ТСН.ua показувала рідкісні архівні фото Софії Ротару з різних періодів її життя — від дитинства до сьогодення. За десятиліття кар'єри співачка неодноразово змінювала образи та експериментувала зі стилем.

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