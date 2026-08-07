ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
8652
Час на прочитання
1 хв

Софія Ротару вперше за тривалий час показала, який вигляд має зараз: рідкісне фото 79-річної зірки

Родина вже привітала іменинницю з днем народження.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Софія Ротару

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Українська співачка Софія Ротару сьогодні, 7 серпня, святкує 79-річчя.

З нагоди дня народження народна артистка України вперше за тривалий час вийшла на зв'язок із шанувальниками та показала свіже фото. На світлині Софія Михайлівна позує у сукні-вишиванці та сонцезахисних окулярах. В руках артистка тримає одразу декілька розкішних букетів квітів, якими її, вочевидь, привітали з днем народження.

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

До привітань долучилися й рідні знаменитості. Син співачки Руслан Євдокименко опублікував фото мами та адресував їй теплі слова з нагоди дня народження.

Софія Ротару / © instagram.com/ruslan_yevdokymenko

Софія Ротару / © instagram.com/ruslan_yevdokymenko

Не залишився осторонь і онук артистки Анатолій Євдокименко. Він також привітав бабусю в Instagram, щоправда, для публікації обрав архівний кадр. На ньому ще зовсім юний Анатолій позує разом із Софією Ротару посеред поля.

Софія Ротару і онук / © instagram.com/shmn

Софія Ротару і онук / © instagram.com/shmn

Нагадаємо, нещодавно редакція ТСН.ua показувала рідкісні архівні фото Софії Ротару з різних періодів її життя — від дитинства до сьогодення. За десятиліття кар'єри співачка неодноразово змінювала образи та експериментувала зі стилем.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie