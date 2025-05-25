Софія Ротару з сином у День Києва зробила заяву й показала кадри зі столиці

Софія Ротару з сином / © instagram.com/sofiarotaru.official

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Співачка Софія Ротару, яка тривалий час не виходила на зв'язок з шанувальниками, привітала з особливим святом.

Так, у фотоблогу артистка опублікувала сторіз у День Києва, 25 травня. Вона показала фото з Софіївської площі столиці, де видніється славнозвісний пам'ятник Богданові Хмельницькому. На кадрі Софія Ротару написала вітання й звернулася до усіх тих, хто любить місто-іменника: "З Днем Києва".

Софія Ротару привітала з Днем Києва / © instagram.com/sofiarotaru.official

Крім артистки, до своїх підписників звернувся і її син Руслан Євдокименко. Чоловік опублікував кадр листя з каштанового дерева, яке лежить на тлі уламків як нагадування про війну. Тим паче День Києва цього року розпочався саме з масованого обстрілу окупантами України.

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"Києве, з твоїм Днем", - привітав син Ротару.

Руслан Євдокименко привітав з Днем Києва / © instagram.com/sofiarotaru.official

До речі, нещодавно сестра виконавиці Ауріка Ротару розсекретила, що зірка під час війни живе у столиці, попри всі чутки.

Нагадаємо, привітання з Днем Києва також висловили й решта зірок українського шоубізнесу. Зокрема, Катерина Осадча, Леся Нікітюк, Оля Полякова опублікували кадри зі столиці й поділилися емоціями.