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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
439
Час на прочитання
1 хв

Софія Ротару замилувала фото невістки та публічно звернулася до неї

Артистка привітала рідну людину зі святом.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Софія Ротару з невісткою

Софія Ротару з невісткою / © instagram.com/sofiarotaru.official

Співачка Софія Ротару показала рідкісне фото зі своєю невісткою.

Сьогодні, 29 березня, у дружини її сина Руслана особливе свято. Світлана Євдокименко святкує день народження. З нагоди такої дати Ротару вийшла на зв'язок в Instagram і публічно привітала невістку. Зокрема, опублікувала небачене фото іменинниці. На зображенні Світлана позує у стильному образі з песиком.

Світлана Євдокименко / © instagram.com/rotaru_sofia

Світлана Євдокименко / © instagram.com/rotaru_sofia

Крім співачки, привітання іменинниці також адресував і Руслан Євдокименко. Син Ротару у сторіз також опублікував фото дружини та написав "З днем народження".

Світлана Євдокименко / © instagram.com/rotaru_sofia

Світлана Євдокименко / © instagram.com/rotaru_sofia

Вочевидь, сімейство Софії Михайлівни святкуватиме особливий день за кордоном, куди вони переїхали під час повномасштабного вторгнення. До речі, нещодавно артистка показувала свого 31-річного онука та здивувала його змінами на фото. Анатолій, який теж за кордоном і зараз займається музикою, святкував день народження.

Нагадаємо, нещодавно ще одна онука Софії Ротару, модель Соня пояснювала, чому замовчує подробиці життя зіркової родини за кордоном і не розкриває, де зараз її бабуся.

Дата публікації
Кількість переглядів
439
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