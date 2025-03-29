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Софія Ротару замилувала фото невістки та публічно звернулася до неї
Артистка привітала рідну людину зі святом.
Співачка Софія Ротару показала рідкісне фото зі своєю невісткою.
Сьогодні, 29 березня, у дружини її сина Руслана особливе свято. Світлана Євдокименко святкує день народження. З нагоди такої дати Ротару вийшла на зв'язок в Instagram і публічно привітала невістку. Зокрема, опублікувала небачене фото іменинниці. На зображенні Світлана позує у стильному образі з песиком.
Крім співачки, привітання іменинниці також адресував і Руслан Євдокименко. Син Ротару у сторіз також опублікував фото дружини та написав "З днем народження".
Вочевидь, сімейство Софії Михайлівни святкуватиме особливий день за кордоном, куди вони переїхали під час повномасштабного вторгнення. До речі, нещодавно артистка показувала свого 31-річного онука та здивувала його змінами на фото. Анатолій, який теж за кордоном і зараз займається музикою, святкував день народження.
Нагадаємо, нещодавно ще одна онука Софії Ротару, модель Соня пояснювала, чому замовчує подробиці життя зіркової родини за кордоном і не розкриває, де зараз її бабуся.