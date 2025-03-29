Софія Ротару замилувала фото невістки та публічно звернулася до неї

Софія Ротару з невісткою / © instagram.com/sofiarotaru.official

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Співачка Софія Ротару показала рідкісне фото зі своєю невісткою.

Сьогодні, 29 березня, у дружини її сина Руслана особливе свято. Світлана Євдокименко святкує день народження. З нагоди такої дати Ротару вийшла на зв'язок в Instagram і публічно привітала невістку. Зокрема, опублікувала небачене фото іменинниці. На зображенні Світлана позує у стильному образі з песиком.

Світлана Євдокименко / © instagram.com/rotaru_sofia

Крім співачки, привітання іменинниці також адресував і Руслан Євдокименко. Син Ротару у сторіз також опублікував фото дружини та написав "З днем народження".

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Світлана Євдокименко / © instagram.com/rotaru_sofia

Вочевидь, сімейство Софії Михайлівни святкуватиме особливий день за кордоном, куди вони переїхали під час повномасштабного вторгнення. До речі, нещодавно артистка показувала свого 31-річного онука та здивувала його змінами на фото. Анатолій, який теж за кордоном і зараз займається музикою, святкував день народження.

Нагадаємо, нещодавно ще одна онука Софії Ротару, модель Соня пояснювала, чому замовчує подробиці життя зіркової родини за кордоном і не розкриває, де зараз її бабуся.