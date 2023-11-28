Софія Ротару допомогла онуку втекти з України і спонсорує його кар'єру за кордоном – ЗМІ

Також у ЗМІ розкрили, чому співачка уникає публічності та будь-яких контактів з іншими людьми.

Стало відомо, як онук співачки Софії Ротару - Анатолій Євдокименко – зміг виїхати з України під час повномасштабної війни та хто спонсорує його кар'єру за кордоном.

Як пише Obozrevatel, посилаючись на власні джерела, що близькі до оточення виконавиці, без допомоги зіркової бабусі не обійшлося. Анатолій нібито є улюбленцем Софії Ротару, а та виконує всі його бажання. Тож з виїздом за кордоном під час повномасштабної війни співачка теж допомогла. Як стверджує інсайдер, артистці довелося викласти чималу суму коштів, тим більше покинути Україну вдалося не з першого разу. Тим часом сама Софія Ротару живе під Києвом.

Софія Ротару з онуками / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Виконавиця теж допомагає онуку фінансово за кордоном. Вона спонсорує його проживання, а також кар'єру музиканта. Хоч Анатолій, який виступає під псевдонімом SHMN, переконаний у своєму таланті, однак йому не дуже вдається підкорювати європейський ринок.

Софія Ротару з онуком / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Як стверджує інсайдер, сама Софія Ротару нині живе під Києвом. Артистка майже уникає контактів з людьми, адже нібито боїться повторно захворіти на коронавірус, який раніше тяжко перенесла.

Зазначимо, у березні минулого року сина та онука Софії Ротару затримали, коли ті на човні намагалися втекти до Молдови. Згодом Анатолію Євдокименку таки вдалося виїхати до Європи. Там він зайнявся розвитком музичної кар'єри. Нещодавно ж Анатолій згадав про війну в Україні та заговорив про трансформації, які переживає суспільство.

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