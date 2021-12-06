Софія Ротару на концерті у Росії "накинулася" на помічника з криками

Чоловік припустився помилки.

Національна легенда України, співачка Софія Ротару взяла участь у російському концерті "Пісня року", який днями відбувся у Москві.

На ньому 74-річна Софія Михайлівна приголомшила квітучим виглядом. Зірка з'явилася на сцені у блискучому червоному костюмі та чорній майці. Ротару щиро усміхалася та тішила присутніх у залі своїми хітами.

Проте не обійшлося й без конфузів. Так, коли артистка у перерві між піснями йшла до краю сцени, аби прийняти квіти від шанувальників, її дуже розлютив помічник. Ротару побачила техпрацівника серед свого балету та музикантів, хоча він мав бути у іншому місці.

Софія Михайлівна не стримала емоцій, та просто на сцені стала кричати на працівника: "Куди вийшов? Куди?!".

Певно, чоловік зрозумів, що робить щось не те і швидко повернувся на своє місце.

Зазначимо, що Софія Ротару після початку російської агресії скасувала гастролі у РФ, однак все ще продовжує брати участь в окремих концертах, як от "Пісня року".

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