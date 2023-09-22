Софія Ротару на рідкісному архівному фото показала своє весілля з покійним чоловіком

Українська співачка Софія Ротару поділилася рідкісним фото зі своїм покійним чоловіком, Народним артистом України, керівником ансамблю "Червона рута" Анатолієм Євдокименком.

Виконавиця опублікувала в своїх Instagram-stories архівну світлину з коханим у річницю їхнього весілля. Цього року 22 вересня зіркове подружжя мало б святкувати 55 років сумісного життя.

На чорно-білому фото щаслива 22-річна Ротару у весільній сукні та фаті позувала поруч з 27-річним Євдокименком, який був вбраний у костюм з краваткою.

"Весільний день. 22.09.1968", - коротко підписала архівний кадр артистка.

Софія Ротару з чоловіком / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Нагадаємо, що Ротару та Євдокименко прожили у шлюбі аж до самої смерті композитора. Чоловік співачки раптово пішов з життя у жовтні 2002 року. Причиною смерті 60-річного музиканта став третій інсульт. У подружжя є син, музикальний продюсер Руслан Євдокименко.

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