Софія Ротару на рідкісному архівному фото показала своє весілля з покійним чоловіком

Пара мала б святкувати 55 річницю.
Українська співачка Софія Ротару поділилася рідкісним фото зі своїм покійним чоловіком, Народним артистом України, керівником ансамблю "Червона рута" Анатолієм Євдокименком.
Виконавиця опублікувала в своїх Instagram-stories архівну світлину з коханим у річницю їхнього весілля. Цього року 22 вересня зіркове подружжя мало б святкувати 55 років сумісного життя.
На чорно-білому фото щаслива 22-річна Ротару у весільній сукні та фаті позувала поруч з 27-річним Євдокименком, який був вбраний у костюм з краваткою.
"Весільний день. 22.09.1968", - коротко підписала архівний кадр артистка.
Нагадаємо, що Ротару та Євдокименко прожили у шлюбі аж до самої смерті композитора. Чоловік співачки раптово пішов з життя у жовтні 2002 року. Причиною смерті 60-річного музиканта став третій інсульт. У подружжя є син, музикальний продюсер Руслан Євдокименко.
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