Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Софія Ротару неочікувано звернулася до українців в День прапора України

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1677
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Софія Ротару неочікувано звернулася до українців в День прапора України

Софія Ротару привітала з Днем прапора / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Зірка привітала співвітчизників зі святом.

Співачка Софія Ротару сьогодні, 23 серпня, привітала українців з Днем прапора України.

У сторіз своєї сторінки в Instagram, зірка розмістила анімований кадр з великою кількістю синьо-жовтих стягів, осяяних промінням сонця. Хоча привітання було лаконічним, прихильники артистки були раді його побачити.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару, яка часто виступала з концертами в рф, висловила свою чітку позицію і публічно підтримала рідну Україну. Де саме зараз перебуває артистка, - невідомо.

Софія Ротару привітала з Днем прапора / © instagram.com/sofiarotaru.official
Софія Ротару привітала з Днем прапора / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Втім, нещодавно в одному з інтерв'ю латвійська колега Ротару, співачка Лайма Вайкуле розповіла, що мала розмову з нею. За словами Лайми, Софія Михайлівна перебуває у "безпечному місці". Також Вайкуле розповідала, чому Ротару відмовилася цьогоріч приїхати на її фестиваль у Юрмалі, який вона проводила на підтримку України.

Нагадаємо, що сьогодні також з Днем прапора українців привітали такі зірки, як Надя Дорофєєва, Джамала, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1677
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація