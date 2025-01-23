Софія Ротару передумала продавати елітну квартиру в Москві і розкрила нові плани на неї

Вже відомо, чому артистка не може позбутися власності в РФ.

Співачка Софія Ротару передумала продавати елітну трикімнатну квартиру в Москві.

Принаймні, саме так стверджують російські пропагандисти. Виконавиця виставила на продаж квартиру, яку їй свого часу подарував колишній російський мер Юрій Лужков, ще восени минулого року. Спочатку артистка планувала продати елітні апартаменти за понад 700 тисяч доларів, але коли покупців не знайшлося, то зменшила ціну до понад 650 тисяч доларів.

Квартира Софії Ротару в Москві

Однак позбутися квартири в Москві Софії Ротару так і не вдалося. Як пишуть російські пропагандисти, вся справа в ціні. Немає охочих купувати апартаменти. За таку вартість нібито можна придбати нову квартиру в центрі столиці країни-агресорки.

Квартира Софії Ротару в Москві

Тож, вочевидь, у Софії Ротару виникли нові плани на апартаменти. Російські пропагандисти стверджують, що співачка разом із сином найняла робітницю, яка буде наглядати за квартирою та прибиратиме там раз на два місяці. Також виконавиця сплачує комунальні платежі.

Квартира Софії Ротару в Москві

Нагадаємо, нещодавно Софія Ротару вперше за тривалий час вийшла на зв'язок. Артистка вшанувала пам'ять покійного чоловіка та показала, який вони вигляд мали в молодості.

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