Софія Ротару переписала трикімнатну квартиру в Москві: відомо ім'я нового власника

Співачка Софія Ротару переписала квартиру на нового власника.

Як відомо, зірка всілякими способами намагається позбутися майна в державі-терористці РФ. Тож під час війни вона виставила на продаж трикімнатні апартаменти в Москві, які колись їй подарував колишній російський мер Юрій Лужков. Однак, справи зовсім не йшли, оскільки всі знали, кому саме належать апартаменти. Тож виконавиця переписала квартиру на свого не надто публічного 54-річного сина Руслана Євдокименка. Все задля того, аби без надмірної уваги до її персони швидше знайшлися нові володарі. Про це повідомляє низка пропагандистських ЗМІ.

Квартира Софії Ротару в Москві

До того ж Софія Ротару постійно знижує ціну на купівлю нерухомості площею 122 квадратних метри, фото якої нещодавно злили в Мережу. Й якщо у жовтні співачка хотіла отримати за квартиру в Москві майже 700 тис дол, то зараз – близько 650 тис дол.

Квартира Софії Ротару в Москві

Тим часом у росіян почалася істерика. Зокрема, злочинна організація "Ветерани Росії" вже закликала місцеві органи конфіскувати трикімнатну московську квартиру української співачки "на користь держави" й перевірити її також на так зване "можливе фінансування ЗСУ".

Зазначимо, під час війни Ротару намагається розпрощатися з житлом не лише в Москві, але й в анексованому Криму. Там у власності артистки був готель "Вілла Софія". Вона також виставляла цю будівлю на продаж. Однак окупанти одразу вигадали свій план і цинічно оголосили про так звану "націоналізацію" майна. Ба більше, після цього вони висунули пропозицію переробити незаконно конфіскований готель на пансіонат для поранених окупантів.

Читайте також: