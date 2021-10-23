Софія Ротару поділилася рідкісним фото покійного чоловіка

Анатолій Євдокименко помер 19 років тому.

Легендарна співачка Софія Ротару рівно 19 років тому втратила коханого чоловіка.

23 жовтня, у роковини смерті народного артиста України та керівника ансамблю "Червона рута" Анатолія Євдокименка, знаменитість вшанувала пам'ять обранця і поділилася зворушливою світлиною з ним. В Instagram-stories виконавиця розмістила фото, на якій усміхнено позує коханий. Світлини Ротару супроводила свічкою.

Анатолій Євдокименко / instagram.com/sofiarotaru.official

Зі свого боку, син артистки Руслан Євдокименко поділився знімком пам'ятника батька у своєму Instagram.

Анатолій Євдокименко / instagram.com/rus_yevdokymenko

Зауважимо, Анатолій Євдокименко пішов з життя 23 жовтня 2002 року, не переживши третій інсульт.

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