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Софія Ротару поділилася рідкісним фото покійного чоловіка

Софія Ротару поділилася рідкісним фото покійного чоловіка

Софія Ротару поділилася рідкісним фото покійного чоловіка

Анатолій Євдокименко помер 19 років тому.

Легендарна співачка Софія Ротару рівно 19 років тому втратила коханого чоловіка.

23 жовтня, у роковини смерті народного артиста України та керівника ансамблю "Червона рута" Анатолія Євдокименка, знаменитість вшанувала пам'ять обранця і поділилася зворушливою світлиною з ним. В Instagram-stories виконавиця розмістила фото, на якій усміхнено позує коханий. Світлини Ротару супроводила свічкою.

Анатолій Євдокименко / © instagram.com/sofiarotaru.official
Анатолій Євдокименко / instagram.com/sofiarotaru.official

Зі свого боку, син артистки Руслан Євдокименко поділився знімком пам'ятника батька у своєму Instagram.

Анатолій Євдокименко / © instagram.com/rus_yevdokymenko
Анатолій Євдокименко / instagram.com/rus_yevdokymenko

Зауважимо, Анатолій Євдокименко пішов з життя 23 жовтня 2002 року, не переживши третій інсульт.

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