Софія Ротару показала архівне фото своєї мами у роковини її смерті

Сьогодні минуло 24 роки від дня смерті мами артистки.

Співачка Софія Ротару вшанувала пам'ять своєї покійної мами – Олександри Іванівни.

Так, сьогодні, 16 вересня, 24 роковини від дня смерті рідної людини артистки. На сторінці в Instagram Софія Михайлівна опублікувала архівну світлину. На чорно-білому знімку зображена її мама – Олександра Іванівна.

На фото рідна людина артистки сидить за столом в білій вишитій сорочці та хустці. А біля неї красується букет півоній.

Покійна мама Софії Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Публікацію виконавиця доповнила зворушливим зверненням до матері.

"Світла пам'ять тобі, мамо", - підписала фото артистка.

Зазначимо, що Олександра Іванівна померла 16 вересня 1997 року.

Нагадаємо, нещодавно донька покійної зірки "Форсажу" Пола Вокера Мідоу Вокер вшанувала пам'ять свого батька. Дівчина показала архівне фото актора у його день народження.

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