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Софія Ротару показала свою невістку та публічно звернулася до неї

Софія Ротару показала свою невістку та публічно звернулася до неї

Софія Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Артистка розповіла шанувальникам про свято у родині.

Співачка Софія Ротару вперше за тривалий час показала фото зі своєю родичкою у Мережі.

В такий спосіб Софія Ротару привітала свою невістку Світлану з днем народження, яке вона святкує сьогодні, 29 березня. Так, у своєму фотоблогу артистка розмістила кадр з дружиною свого сина Руслана Євдокименка, де вона позує у стильному образі й макіяжі. На кадрі знаменитість розмістила вітальні слова: "З днем народження". І доповнила світлину сердечком.

Софія Ротару привітала невістку з днем народження / © instagram.com/sofiarotaru.official
Софія Ротару привітала невістку з днем народження / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Своєю чергою, скандальний онук Софії Ротару, музикант Анатолій Євдокименко, який наразі перебуває за кордоном, також долучився до привітань мами. Він опублікував ніжне фото з нею, на якому Світлана його обіймає.

Онук Софії Ротару з мамою / © instagram.com/sofiarotaru.official
Онук Софії Ротару з мамою / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

"Вітаю з днем народження найкращу маму у світі! Люблю тебе", - замилував підписом 30-річний Анатолій.

Також син Ротару, Анатолій, у своєму фотоблогу розмістив ще одне фото дружини й теж публічно до неї звернувся: "З днем народження, моє кохання".

Син Софії Ротару привітав дружину з днем народження / © instagram.com/sofiarotaru.official
Син Софії Ротару привітав дружину з днем народження / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Нагадаємо, нещодавно онук Софії Ротару Анатолій відсвяткував свій день народження за кордоном й показав, як минуло свято.

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