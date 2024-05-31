Софія Ротару показала свою онуку та ніжно привітала її з особливим святом

Онука співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко днями відсвяткувала день народження.

Так, іменинницю привітала її родина. Зокрема, Софія Ротару присвятила рідній людині сторіз, де опублікувала її фото на блакитному тлі та написала "З днем народження", додавши емоджі у формі білих сердець.

Соня Євдокименко відсвяткувала день народження / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Також до привітань долучилися батьки Соні та її брат Анатолій Євдокименко. Родина також запостила спільні фото й публічно звернулася до моделі, адресувавши їй теплі слова.

Соня Євдокименко відсвяткувала день народження / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Соня Євдокименко відсвяткувала день народження / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Соня Євдокименко відсвяткувала день народження / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Своє чергою, в особливе свято до Соні звернувся і її новий бойфренд-мільярдер Макс Лернер, про стосунки з яким вона розповіла нещодавно. Так, обранець онуки Ротару у своїх сторіз привітав кохану знімком, де вони позують разом.

Соня Євдокименко відсвяткувала день народження / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Вочевидь, іменинниця свій день народження відсвяткувала у колі найближчих в Італії. Зокрема, блогерка показала ніжне фото з мамою, яке вони зробили під час прогулянки.

Соня Євдокименко відсвяткувала день народження / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, як родина моделі Соні Євдокименко відреагувала на її заможного коханого, родинні статки якого оцінюють в 1,2 млрд дол.

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