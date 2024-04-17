Софія Ротару показала свою покійну маму та довела до сліз зверненням до неї

Рідної людини артистки не стало 26 років тому.

Співачка Софія Ротару вшанувала пам'ять своєї покійної мами Олександри Іванівни, яка пішла з життя 16 вересня 1997 року.

У своєму Instagram виконавиця присвятила допис рідній людині. Так, сьогодні, 17 квітня, Олександра Іванівна святкувала б свій день народження. Їй могло б виповнитися 104 роки. Тож, з нагоди пам'ятної дати Софія Ротару вшанувала пам'ять рідної людини.

Співачка у сторіз опублікувала архівне чорно-біле фото своєї покійної мами. На знімку Олександра Іванівна зображена у сорочці та хустці. Вона сиділа за столом, на якому красувався букет півоній.

Мама Софії Ротару, якої не стало 26 років тому / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару звернулася до покійної мами та просто довела до сліз своїми словами: "Пам'ятаю, сумую, люблю"…До фото співачка додала смайлик у вигляді запаленої свічки.

Зазначимо, мама Софії Ротару померла 26 років тому, а саме 16 вересня 1997 року. Рідної людини не стало у віці 77 років.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський вшанував пам'ять покійного тата. Артист опублікував архівне фото Віталія Сергійовича та розчулив зверненням до нього.

Читайте також: