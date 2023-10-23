Софія Ротару показалася у Києві на могилі свого чоловіка

Співачка Софія Ротару показалася на могилі свого чоловіка, народного артиста України, керівника ансамблю "Червона рута" Анатолія Євдокименка.

Обранця артистки не стало 23 жовтня 2002 року. У роковини смерті Анатолія Євдокименка Ротару вшанувала пам'ять покійного чоловіка. Знаменитість приїхала на Байкове кладовище в Києві, де похований її коханий.

Софія Ротару в Instagram-stories опублікувала щемливий кадр, де вона у чорній куртці, картузі та окулярах стоїть поруч з могилою Анатолія Євдокименка.

Софія Ротару на могилі свого чоловіка / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

"21 рік без тебе", - розчулила зверненням до покійного чоловіка співачка.

Наразі невідомо, чи Софія Ротару повернулася до України, чи перебуває в Італії, де вона нібито живе через повномасштабну війну. Співачка могла опублікувати світлину зі свого архіву. Щоправда, раніше саме таким фото Ротару не ділилася.

Нагадаємо, Софія Ротару та Анатолій Євдокименко одружилися 1968 року. 23 жовтня 2002 року чоловіка артистки не стало. Він помер у віці 60 років. У подружжя є спільний син Руслан Євдокименко.

Софія Ротару з чоловіком / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

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