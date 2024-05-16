Софія Ротару показалася у вишиванці та привітала українців з важливим святом

Артистка вперше за тривалий час опублікувала власне фото у соцмережах.

Співачка Софія Ротару вперше за тривалий час вийшла на зв'язок до своїх підписників.

Хоч артистка й не є частою гостею у соцмережах, однак вона не забуває про важливі для України свята та вітає українців. День вишиванки, який цьогоріч припав на 16 травня, не став винятком. Софія Ротару у своєму Instagram опублікувала нове фото.

На знімку усміхнена виконавиця зображена у чорній сорочці, на якій красувалася вишивка у білих, червоних та жовтих кольорах. У дописі артистка привітала українців зі святом.

Софія Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

"З Днем вишиванки!" – коротко підписала фото виконавиця.

Зазначимо, Софія Ротару від початку повномасштабної взагалі не з'являється на публіці та вкрай рідко публікує щось у соцмережах. Однак у важливі свята, а також у дні жалоби виконавиця обов'язково висловлює українцям слова підтримки.

До речі, нещодавно син Ротару – Руслан Євдокименко – на свіжому фото показав, який вигляд має його мама. Також він привітав її з Днем матері.

Нагадаємо, українські ведучі теж активно вітають з Днем вишиванки. Вони публікують фото у вишитих сорочках та діляться історіями, що пов'язані з національним вбранням.

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