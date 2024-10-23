Софія Ротару повернулася до Києва і показалася на могилі чоловіка: який вигляд має співачка

Співачка Софія Ротару вшанувала пам'ять покійного чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка.

Коханого артистки не стало рівно 22 роки тому, а саме 23 жовтня 2002 року. Тож, у роковини смерті Анатолія Єдокименка Софія Ротару вшанувала його пам'ять. Співачка навідалася до могили покійного коханого. До слова, музикант похований на Байковому кладовищі в Києві.

У своєму Instagram виконавиця опублікувала відповідне фото. На знімку Софія Ротару була зображена біля могили коханого. Співачка була одягнена в джинси, светр та жилетку. Виконавиця не була багатослівною, а лише коротко написала "єдиний", додавши смайлик у вигляді червоного серця.

Софія Ротару на могилі чоловіка / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Наразі невідомо, чи Софія Ротару опублікувала архівний кадр, чи новий. Утім, на фото співачка вказала дату 23 жовтня 2024 рік. Тож, можна припустити, що знімок свіжий, і артистка наразі перебуває в Києві.

Нагадаємо, нещодавно сестра Софії Ротару - Ауріка Ротару – повідомила, за якої умови виконавиця повернеться на сцену. До слова, з початком повномасштабної війни знаменитість припинила концертну діяльність.

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