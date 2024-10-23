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Софія Ротару повернулася до Києва і показалася на могилі чоловіка: який вигляд має співачка

Софія Ротару повернулася до Києва і показалася на могилі чоловіка: який вигляд має співачка

Софія Ротару

Коханого артистки не стало 22 роки тому.

Співачка Софія Ротару вшанувала пам'ять покійного чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка.

Коханого артистки не стало рівно 22 роки тому, а саме 23 жовтня 2002 року. Тож, у роковини смерті Анатолія Єдокименка Софія Ротару вшанувала його пам'ять. Співачка навідалася до могили покійного коханого. До слова, музикант похований на Байковому кладовищі в Києві.

У своєму Instagram виконавиця опублікувала відповідне фото. На знімку Софія Ротару була зображена біля могили коханого. Співачка була одягнена в джинси, светр та жилетку. Виконавиця не була багатослівною, а лише коротко написала "єдиний", додавши смайлик у вигляді червоного серця.

Софія Ротару на могилі чоловіка / © instagram.com/sofiarotaru.official
Софія Ротару на могилі чоловіка / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Наразі невідомо, чи Софія Ротару опублікувала архівний кадр, чи новий. Утім, на фото співачка вказала дату 23 жовтня 2024 рік. Тож, можна припустити, що знімок свіжий, і артистка наразі перебуває в Києві.

Нагадаємо, нещодавно сестра Софії Ротару - Ауріка Ротару – повідомила, за якої умови виконавиця повернеться на сцену. До слова, з початком повномасштабної війни знаменитість припинила концертну діяльність.

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