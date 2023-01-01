Софія Ротару привітала українців з Новим роком і заговорила про перемогу

Українська співачка Софія Ротару привітала шанувальників з Новим роком та заговорила про майбутню перемогу.

У новорічний вечір виконавиця додала світлину за святковим столом до сторіз в Instagram. Лаконічно, але змістовно, артистка написала, що цей рік буде переможним.

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

"З Новим роком! Роком нашої перемоги", - написала українською Ротару.

Зазначимо, що на початку повномасштабної війни в Україні Софія Ротару написала, що перебуває у Києві та молиться за мир. Однак давати офіційних коментарів чи інтерв'ю співачка не поспішає. У своїх соцмережах Ротару часто реагує на ракетні атаки РФ та дякує нашому ППО, втім, не пише, що звірства на українських землях чинять саме російські окупанти.

Раніше із новорічними святами українців привітали Ольга Сумська, Анна Трінчер, Наталка Денисенко та інші зірки шоубізнесу.

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