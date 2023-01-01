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Софія Ротару привітала українців з Новим роком і заговорила про перемогу

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Софія Ротару привітала українців з Новим роком і заговорила про перемогу

Софія Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Співачка поділилася фото за святковим столом.

Українська співачка Софія Ротару привітала шанувальників з Новим роком та заговорила про майбутню перемогу. 

У новорічний вечір виконавиця додала світлину за святковим столом до сторіз в Instagram. Лаконічно, але змістовно, артистка написала, що цей рік буде переможним. 

© instagram.com/sofiarotaru.official
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

"З Новим роком! Роком нашої перемоги", - написала українською Ротару. 

Зазначимо, що на початку повномасштабної війни в Україні Софія Ротару написала, що перебуває у Києві та молиться за мир. Однак давати офіційних коментарів чи інтерв'ю співачка не поспішає. У своїх соцмережах Ротару часто реагує на ракетні атаки РФ та дякує нашому ППО, втім, не пише, що звірства на українських землях чинять саме російські окупанти. 

Раніше із новорічними святами українців привітали Ольга Сумська, Анна Трінчер, Наталка Денисенко та інші зірки шоубізнесу.

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Дата публікації
Перегляди
2367
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