Софія Ротару публічно звернулася до сина й показала спільне архівне фото, де їх просто не впізнати

Співачка Софія Ротару публічно привітала сина Руслана Євдокименка з особливою подією.

Сьогодні, 24 серпня, рідна людина зірки святкує день народження. З цієї нагоди Софія оприлюднила їхній рідкісний кадр. Ба більше, фото виявилося архівним. Так, на зображенні молоду співачку та її маленького сина просто не впізнати. Разом вони позують на природі в обіймах. До того ж знаменитість адресувала синові теплі вітання з його днем.

"З днем народження, любий мій сину Руслане!", - ніжно звернулася до іменинника співачка.

Софія Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Окрім того, сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України Софія Ротару звернулася до своєї Батьківщини й опублікувала фото прапора й Батьківщини-матері.

Софія Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

"З Днем Незалежності, Україно!", - лаконічно привітала зірка Україну, якій 24 серпня виповнилося 33 роки.

Нагадаємо, нещодавно співачка Софія Ротару також відсвяткувала день народження. Свої 77 років співачка зустріла у компанії найближчих в ресторані. Своєю чергою у Мережі злили відео, як її вітали її син Руслан і онука Соня. Юзери припустили, що святкування відбувалося за кордоном, а саме в Італії.

Софія Ротару показала, як із сином та онуками відсвяткувала день народження

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