Софія Ротару розчулила архівним фото з мамою і показала, який вони вигляд мали 30 років тому

Співачка Софія Ротару вийшла на зв'язок та вшанувала пам'ять покійної мами.

Рідної людини артистки не стало 16 вересня далекого 1997 року. Тож у роковини смерті Олександри Іванівни Софія Ротару вшанувала її пам'ять. Виконавиця опублікувала в Instagram-stories їхнє архівне фото, яке було зроблене близько 30 років тому.

На знімку Ротару позувала з мамою серед дерев. Співачка ніжно обіймала рідну людину та усміхалася. Підписувати кадр виконавиця не стала. Софія Ротару лише залишила смайлик у вигляді червоного серця.

Софія Ротару з покійною мамою / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, Софія Ротару від початку повномасштабної війни в Україні майже не виходить на зв'язок. Однак коли в її родині особливі дати, артистка робить дописи у фотоблогу. Також зірка не забуває й про Україну. Коли країна-агресорка чинить терор, співачка про це пише в Instagram. Також Ротару вітає українців з державними святами.

Подейкують, що співачка оселилася за кордоном. Також за межами України проживає її родина. Нещодавно онука Софії Ротару показала, як в Італії проводила час із мамою. За кордоном живе й онук артистки – Анатолій Євдокименко, який виїхав вже під час війни.

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