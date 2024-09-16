Софія Ротару розчулила архівним фото з мамою і показала, який вони вигляд мали 30 років тому

Рідної людини артистки не стало рівно 27 років тому.
Співачка Софія Ротару вийшла на зв'язок та вшанувала пам'ять покійної мами.
Рідної людини артистки не стало 16 вересня далекого 1997 року. Тож у роковини смерті Олександри Іванівни Софія Ротару вшанувала її пам'ять. Виконавиця опублікувала в Instagram-stories їхнє архівне фото, яке було зроблене близько 30 років тому.
На знімку Ротару позувала з мамою серед дерев. Співачка ніжно обіймала рідну людину та усміхалася. Підписувати кадр виконавиця не стала. Софія Ротару лише залишила смайлик у вигляді червоного серця.
Зазначимо, Софія Ротару від початку повномасштабної війни в Україні майже не виходить на зв'язок. Однак коли в її родині особливі дати, артистка робить дописи у фотоблогу. Також зірка не забуває й про Україну. Коли країна-агресорка чинить терор, співачка про це пише в Instagram. Також Ротару вітає українців з державними святами.
Подейкують, що співачка оселилася за кордоном. Також за межами України проживає її родина. Нещодавно онука Софії Ротару показала, як в Італії проводила час із мамою. За кордоном живе й онук артистки – Анатолій Євдокименко, який виїхав вже під час війни.
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