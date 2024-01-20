Софія Ротару у день народження покійного чоловіка показала їхнє архівне фото з молодості

76-річна артистка показала, який вигляд вони мали на початку шлюбу.

Співачка Софія Ротару поділилася архівним фото з чоловіком Анатолієм Євдокименком, який 2002 року помер від інсульту.

У своєму фотоблогу Ротару з нагоди важливих дат завжди робить публікації. Так, у день народження свого покійного чоловіка вона опублікувала щемливий кадр з їхньої молодості. Тоді, коли їхнє кохання набирало обертів. На світлині молодий коханий ніжно обіймає й пригортає до себе Ротару. І разом вони позують усміхнені.

Софія Ротару з чоловіком / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

До слова, сьогодні Анатолію Євдокименку могло б виповнитися 86 років. Втім, навіть після болісної втрати артистка досі згадує свого чоловіка й зізнається, що кохає його.

"Пам'ятаю, сумую, кохаю", - розчулила співачка.

Зазначимо, Софія й Анатолій зіграли весілля 22 вересня 1968 року. Вони пробули у шлюбі 34 роки, допоки життя чоловіка не обірвалося. У них є спільний син Руслан та двоє онуків – Анатолій і Софія, які наразі перебувають за кордоном.

Нагадаємо, нещодавно співачка Софія Ротару показалася зі своїм сином Русланом і звернулася до нього з невісткою з нагоди особливого свята.

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