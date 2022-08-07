Софія Ротару у день свого 75-річчя вперше від початку війни показала, де перебуває

Сьогодні, 7 серпня, Софія Ротару святкує день народження. Легендарній співачці виповнюється 75 років.

З цієї нагоди Софія Михайлівна вперше від початку повномасштабної війни РФ проти України розсекретила, де перебуває. На сторінці в Instagram артистка розмістила знімок, зроблений у її рідному селі Маршинці Чернівецької області. Саме тут легенда народилася та виросла.

"Приїхала до місця сили! Тут я народилася, росла, пішла до школи. Тут я почала співати. Рідні Маршинці нагадали мені, як важливо не втратити почуття причетності до своєї Землі, відчувати зв'язок із тими, хто дав тобі життя, виховав та підтримував у твоїх починаннях", - написала Софія Михайлівна.

Софія Ротару перебуває у селі Маршинці / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Також Ротару звернулася до своїх прихильників і повідомила, що сьогодні окрім її ювілею, День гуманітарної ініціативи, який зірка підтримує з перших днів початку повномасштабної війни:

"Проєкт, який дбає про дружин і дітей військовослужбовців, які пішли на фронт і матерів з дітьми, які втратили батька та чоловіка на цій війні. Трохи незвичайна для мене роль, яка не звикла допомагати "на публіку", ще складніше мені просити про допомогу. Але саме цього дня, разом із вашими теплими привітаннями та словами підтримки, якими ви оточуєте мене вже багато років, хочу звернутися з проханням підтримати тих, кому зараз важко, хто справді потребує нашої допомоги. Сьогодні не час святкувати ювілей, сьогодні я молюся, щоб, як завжди, за декілька тижнів після мого дня народження, ми святкували День Незалежності України! Щоб якнайшвидше, замість повітряних тривог, у кожному будинку, у кожній родині, у кожному місті нашої прекрасної України лунали пісні про любов та світ!" – написала виконавиця.

Софія Ротару залишила реквізити, щоб кожен охочий міг долучитися до доброї і такої важливої у наш час справи:

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