Софія Ротару у хустинці вперше за довгий час показала, який має вигляд

Співачка Софія Ротару, яка привітала українців з Днем незалежності, також розповіла про свято в її родині.

Сьогодні, 24 серпня, день народження святкує син зірки Руслан Євдокименко. Продюсер виконується 53 роки. З цієї нагоди Софія Михайлівна опублікувала на своїй сторінці в Instagram спільне фото з сином.

Зазначимо, що це вперше від серпня 2022 року артистка поділилася своїм фото. На знімку усміхнена Ротару у хустинці та сонцезахисних окулярах позує десь посеред поля з соняхом у руках. Руслан Євдокименко зображений у солом'яному капелюху та синій футболці:

"З днем народження!" – коротко прокоментувала фотографію з сином Ротару.

Софія Ротару показалася вперше за довгий час / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Де саме була зроблена світлина, Софія Михайлівна не уточнила. Якщо вірити словам подруги Ротару, співачки Лайми Вайкуле, то зірка перебуває десь за кордоном у "безпечному місці".

Нагадаємо, що й син Софії Ротару Руслан Євдокименко зумів виїхати з України під час повномасштабної війни. Перша його спроба була невдалою. На початку березня 2022 року син та онук Ротару намагалися втекти до Молдови на човні. Проте тоді їх затримали прикордонники. Згодом стало відомо, що онук співачки Анатолій таки виїхав і показався в Європі, Руслан про своє місцеперебування мовчить.

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