Софія Ротару у річницю шлюбу сина та невістки показала їхнє рідкісне фото

Син артистки святкує 28 річницю шлюбу.

У родині відомої української співачки Софії Ротару сьогодні, 30 грудня, свято.

Так, її син Руслан Євдокименко святкує 28-му річницю шлюбу з дружиною Світланою. Мабуть, однією з перших привітала подружжя Софія Михайлівна. Артистка опублікувала у своєму Instagram архівне фото, де зображені ще молоді Руслан зі Світланою.

Син та невістка Софії Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

"Від щирого серця вітаю з днем народження сім'ї! Світлано та Руслане, будьте щасливі!" - звернулася до своїх рідних співачка.

До речі, закохані також привітали одне одного з річницею. До слова, Світлана показала фото, яке було зроблене 28 років тому.

Син Софії Ротару з дружиною / instagram.com/svetika

Зазначимо, Руслан та Світлана познайомилися 1990 року. Через три роки закохані одружилися. Подружжя має двох спільних дітей: Софію та Анатолія.

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