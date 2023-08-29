Софія Ротару в День пам'яті захисників України зробила щемливу заяву

Щороку 29 серпня Україна відзначає День пам'ять українських захисників, які героїчно загинули, захищаючи цілісність та незалежність держави. Співачка Софія Ротару у пам'ятний день зробила щемливу заяву.

Зокрема, артистка в Instagram-stories опублікувала фото, на якому виднілося чимало соняшників, які росли в полі. Виконавиця українською мовою звернулася до підписників. Артистка закликала, завжди пам'ятати героїв України, які ціною власного життя захищають суверенітет держави.

"Пам'ятаємо героїв", - написала Ротару та додала смайлики у вигляді двох свічок.

Софія Ротару вшанувала пам'ять загиблих військових / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, співачка вкрай рідко з'являється в Мережі та майже нічого не публікує. Однак про важливі для України дати виконавиця не забуває. Кожного разу Ротару робить дописи. Зокрема, нещодавно артистка у День Незалежності українською вітала зі святом та бажала скорішої перемоги та миру.

До речі, днями Софія Ротару вперше за тривалий час показала, який вигляд має. Артистка опублікувала своє фото, на якому постала в хустинці в обіймах сина.

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