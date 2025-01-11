Софія Ротару відмовилася продавати трикімнатну квартиру у Москві за 80 млн руб – ЗМІ

Українська співачка Софія Ротару відкинула ідею з продажу квартири в РФ.

Про це повідомила російська рієлторка Анастасія Беніна у коментарі одному з пропагандистських видань. За її словами, нерухомість, яку оцінили у 80 млн руб, буде залишатися її власністю. Ба більше, виконавиця навіть сплачує там комунальні платежі за квартиру близько 125 кв. м.

"Софія Михайлівна не стала продавати свою трикімнатну квартиру. Ба більше, вона сплачує комунальні платежі. Нерухомість продовжує залишатися у власності співачки", - сказала Беніна.

Квартира Софії Ротару в Москві

У підсумку Беніна припустила, що таким чином артистка натякає, що може повернутися до Росії: "Можливо, співачка в майбутньому повернеться до Москви". Щоправда, ворожа спеціалістка не врахувала, що навряд чи українська зірка робитиме це після низки злочинів, які заподіяли їй окупанти.

Квартира Софії Ротару в Москві

Квартира Софії Ротару в Москві

Нагадаємо, про продаж квартири Софії Ротару у Москві стало відомо минулого року. Тоді співачка всіляко намагалася позбутися трикімнатних апартаментів, які їй свого часу подарував колишній російський мер Юрій Лужков. Через її публічність продажі йшли дуже повільно, тому вона навіть переписала нерухомість на іншого члена родини – стало відомо ім'я нового власника.

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