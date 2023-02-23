Софія Ротару відмовилася розважати росіян на корпоративі: "Пропонували 100 тисяч євро"

Артистка повністю відмовилася від гастрольної діяльності, поки в її країні війна.

Національна легенда України, співачка Софія Ротару відмовилася виступати перед росіянами на корпоративі, який ті влаштовували в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Зірці пропонували за виступ 100 тисяч євро, та навіть такий чималий гонорар не вплинув на рішення Софії Михайлівни. Про це РосЗМП розповіла російська акторка та модель Анна Калашнікова.

За словами Калашнікової, Ротару дуже переживає через події в рідній Україні, тому взагалі відмовилася від гастрольної діяльності:

"Мої друзі влаштовували виїзний день народження в Еміратах. Вони забезпечені люди, які хотіли запросити на своє свято Софію Михайлівну. Пропонували гонорар – 100 тисяч євро. Але їм сказали, що вона не хоче", - розповіла модель.

Софія Ротару

Калашнікова поділилася, що у грудні Софії Михайлівні пропонували виступити на російських новорічних корпоративах, та вона теж навідріз відмовилася.

"Вона не в настрої, через ситуацію повністю відмовилася від концертної діяльності. Я знаю, що їй у грудні пропонували корпоративи. Але вона навідріз відмовляється. Софія Михайлівна близько до серця приймає все, що відбувається, їй важко зібратися", - прокоментувала Калашнікова.

Софія Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару певний час мовчала і не висловлювала свою позицію. Та за декілька місяців вийшла з фанами на зв'язок і повідомила, що перебуває у її рідному селі Маршинці Чернівецької області в Україні. Після цього Софія Михайлівна почала активно реагувати на всі звірства, які російські окупанти вчиняють на українській землі. Окрім того, зірка займається благодійністю і підтримує жінок та дітей українських військових, які захищають нашу землю від загарбників.

РосЗМП пишуть, що наразі Ротару живе на своїй віллі в Італії, яку придбала декілька років тому.

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