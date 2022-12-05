Софія Ротару відреагувала на черговий масований удар Росії по містах України

Українська співачка Софія Ротару відреагувала на чергову ракетну атаку російської армії по українських містах.

Виконавиця дуже рідко щось коментує у соціальних мережах та після ворожого обстрілу вирішила подякувати протиповітряній обороні Україна за знищені ракети окупантів.

"Наша безмежна ППОдяка!", - додала картинку Ротару.

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни в Україні Софія Ротару не дає офіційних коментарів. У перші дні російського вторгнення співачка написала, що перебуває у Києві та молиться за мир. Втім, у жодній своїй публікації та сторіз виконавиця не згадує Росію та не пише, що саме на совісті росіян моторошні події в Україні.

Раніше композитор Руслан Квінта пояснив, чому Софія Ротару майже не коментує війну в Україні.

Також днями стало відомо, де зараз перебуває онук співачки, який намагався втекти з України на початку повномасштабної війни.

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