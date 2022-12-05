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Софія Ротару відреагувала на черговий масований удар Росії по містах України

Софія Ротару відреагувала на черговий масований удар Росії по містах України

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
2831
Час на прочитання
1 хв
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Софія Ротару відреагувала на черговий масований удар Росії по містах України

Софія Ротару

Артистка подякувала ППО.

Українська співачка Софія Ротару відреагувала на чергову ракетну атаку російської армії по українських містах. 

Виконавиця дуже рідко щось коментує у соціальних мережах та після ворожого обстрілу вирішила подякувати протиповітряній обороні Україна за знищені ракети окупантів.

"Наша безмежна ППОдяка!", - додала картинку Ротару. 

© instagram.com/sofiarotaru.official
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни в Україні Софія Ротару не дає офіційних коментарів. У перші дні російського вторгнення співачка написала, що перебуває у Києві та молиться за мир. Втім, у жодній своїй публікації та сторіз виконавиця не згадує Росію та не пише, що саме на совісті росіян моторошні події в Україні. 

Раніше композитор Руслан Квінта пояснив, чому Софія Ротару майже не коментує війну в Україні.

Також днями стало відомо, де зараз перебуває онук співачки, який намагався втекти з України на початку повномасштабної війни.

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Дата публікації
Перегляди
2831
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