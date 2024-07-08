Софія Ротару відреагувала на цинічний обстріл Росією дитячої лікарні "Охматдит" у Києві

Співачка Софія Ротару відреагувала на черговий цинічний злочин російських окупантів проти цивільного населення.

У понеділок вранці, 8 липня, Росія крилатою ракетою поцілила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Від ворожого обстрілу наразі відомо про 16 постраждалих, серед яких є діти. Також загинуло двоє медиків. Однак рятувально-пошукові операції тривають.

Співачка Софія Ротару зазвичай не з'являється в соцмережах, але у дні жахливих обстрілів не може залишатися осторонь. Артистка відреагувала на цинічний злочин російських окупантів проти цивільного населення. Виконавиця показала, яких руйнувань зазнало одне з відділень дитячої лікарні. Підписувати кадри зірка не стала, а лиш додала смайлик у вигляді розбитого серця.

Софія Ротару відреагувала на обстріл "Охматдиту" / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Нагадаємо, Росія 8 липня масовано обстріляла Україну. Одна з ворожих ракет влучила по найбільшій в Україні дитячій лікарні "Охматдит". Українські зірки вже прокоментувала цинічний злочин окупантів.

Двоє загиблих в Охматдиті! Під завалами шукають людей! Подробиці з місця влучання ракети!

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