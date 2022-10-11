Українська співачка Софія Ротару відреагувала на масовані ракетні обстріли України Росією.

Зокрема, виконавиця публічно не коментує війну, яку вороже розв'язала РФ. Утім, Ротару публікує у своєму фотоблогу інформацію про масштабні обстріли українських міст.

Співачка не змогла проігнорувати вчорашні масовані атаки окупантів. В Instagram-stories виконавиця показала моторошні кадри наслідків обстрілів України. Артистка опублікувала фото, на яких видно, який вигляд має Київ після ворожих атак.

Наслідки ворожих обстрілів Києва / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Наслідки ворожих обстрілів Києва / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

На знімках Ротару показала згорілі автомобілі на київських вулицях, пошкоджений бізнес-цент біля залізничного вокзалу, дитячий майданчик у парку Шевченка, де російська ракета залишила величезну вирву.

Наслідки ворожих обстрілів Києва / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Наслідки ворожих обстрілів Києва / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Софія Ротару мовчала про дії країни-агресорки. Знаменитість лише зрідка показувала наслідки ворожих обстрілів України.

На початку серпня співачка зізналася, де перебуває. За словами Ротару, вона залишилася в Україні.

Читайте також: