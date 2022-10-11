Виконавиця показала моторошні кадри наслідків вчорашніх обстрілів Києва.
Українська співачка Софія Ротару відреагувала на масовані ракетні обстріли України Росією.
Зокрема, виконавиця публічно не коментує війну, яку вороже розв'язала РФ. Утім, Ротару публікує у своєму фотоблогу інформацію про масштабні обстріли українських міст.
Співачка не змогла проігнорувати вчорашні масовані атаки окупантів. В Instagram-stories виконавиця показала моторошні кадри наслідків обстрілів України. Артистка опублікувала фото, на яких видно, який вигляд має Київ після ворожих атак.
На знімках Ротару показала згорілі автомобілі на київських вулицях, пошкоджений бізнес-цент біля залізничного вокзалу, дитячий майданчик у парку Шевченка, де російська ракета залишила величезну вирву.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Софія Ротару мовчала про дії країни-агресорки. Знаменитість лише зрідка показувала наслідки ворожих обстрілів України.
На початку серпня співачка зізналася, де перебуває. За словами Ротару, вона залишилася в Україні.
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