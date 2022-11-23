Софія Ротару відреагувала на масований обстріл окупантами Києва

Українська виконавиця Софія Ротару відреагувала на масований ракетний обстріл Росією Києва.

Хоча й виконавиця не дає публічних коментарів про повномасштабне вторгнення РФ в Україну, та коли країна-агресорка масовано обстрілює українські міста та селища, Ротару показує, що їй не байдуже.

Зокрема, у фотоблогу Софія Михайлівна опублікувала моторошні кадри, де показала наслідки обстрілу Києва 23 листопада.

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Утім, Ротару жодного слова у своєму дописі не сказала, що це вчинила Росія.

Нагадаємо, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Софія Ротару вирішила нічого не коментувати. Утім, час від часу артистка публікує наслідки ворожих атак і додає смайлик у вигляді червоного розбитого серця.

Також на початку серпня виконавиця зізналася, де перебуває. Артистка зазначила, що вона віддала перевагу залишитися в Україні.

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