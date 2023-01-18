Софія Ротару відреагувала на падіння гвинтокрила у Броварах

Українська співачка Софія Ротару не лишилася осторонь трагедії у Броварах, яка сталася вранці 18 січня.

Як відомо, у місті близько о 8:20 ранку впав гвинтокрил біля дитячого садочка та житлового будинку. За останньою інформацією загинуло 14 осіб, серед них – одна дитина.

Виконавиця Софія Ротору відреагувала на трагічну події. В Instagram-stories виконавиця залишила щемливе зображення. На фото зображений білий гвинтокрил, який оповиває червоний дим.

Знімок співачка доповнила смайликом у вигляді червоного розбитого серця, а також написом: "Бровари. 18.01.23".

Реакція Софії Ротару на трагедію у Броварах / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, вранці 18 січня у Броварах впав гвинтокрил. Згідно з повідомленням ДСНС, станом на 15:00 виявлено 14 загиблих, серед яких є одна дитина. В авіакатастрофі також трагічно загинули міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Українські знаменитості вже прокоментували моторошну трагедію.

Нагадаємо, Софія Ротару публічно не коментує повномасштабну війну, яку розв'язала Росія. Однак відомо, що артистка залишилася в Україні. У фотоблогу виконавиця реагує на трагічні терористичні акти росіяни проти українців. Утім, Ротару не вказує, що в цьому винна Росія.

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