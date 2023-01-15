Софія Ротару відреагувала на ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі

Українська співачка Софія Ротару не лишилася осторонь страшної трагедії, яка сталася 14 січня у Дніпрі.

Як відомо, у суботу російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Дніпру і влучили у житлову багатоповерхівку. У сторіз своєї сторінки в Instagram Ротару розмістила чорно-білий знімок зруйнованого будинку, біля якого стоять пожежники та люди.

Фото Софія Михайлівна супроводила емоджі у вигляді розбитого серця і підписала: "Дніпро. 14.01.2023".

Софія Ротару відреагувала на ракетний удар по Дніпру / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, що 14 січня армія рф вдарила ракетами по Дніпру і поцілила у житловий будинок. Кількість жертв невпинно зростає. Наразі вже відомо про 20 загиблих. Поліція та ДСНС продовжують пошуки зниклих безвісти – це щонайменше 37 осіб. Як розповів очільник Офісу президента Кирило Тимошенко, серед загиблих є 1 дитина, 73 людини поранені, вдалося врятувати 38 осіб, з них 6 дітей – їх дістали з-під завалів та зі зруйнованих секцій будинку, які не обвалилися. Російська ракета знищила 72 квартири мирних мешканців Дніпра. 164 квартири пошкоджено.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни рф проти України Софія Ротару жодного разу не дала коментарів. Втім, артистка у перші дні вторгнення повідомила, що перебуває в Києві та молиться за мир. Однак у своїх постах артистка не згадує Росію та не пише, що саме на совісті росіян моторошні події в Україні.

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