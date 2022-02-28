Софія Ротару відреагувала на війну в Україні після того, як почали зливати телефони зірок

Наразі співачка перебуває у Києві.

Співачка Софія Ротару на п'ятий день війни в Україні, яку розпочала влада Росії, відреагувала на війну в Україні.

Виконавиця написала, що "російські ракети вбивають мирних жителів та руйнують міста України". За словами Ротару, наразі вона перебуває у Києві та з болем у серці спостерігає за подіями, які відбуваються в країні.

"Незалежність і свобода коштують дорого – це правда, але невже вони варті того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на шматки! Я у Києві! Молюся за наших захисників та мир в Україні! Пишу цей текст, а мої руки тремтять. Тремтять, бо в Україні йдуть жорстокі бої. Сил нам усім та миру!" - написала Ротару.

До слова, співачка лише на п'ятий день війни відреагувала на вторгнення Росії до України. А незадовго до цього у Мережу почали активно зливати номери телефонів російських та українських артистів, які не коментують ситуацію або підтримують режим Путіна.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: