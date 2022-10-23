Софія Ротару відвідала могилу чоловіка у Києві у річницю його смерті

Співачка Софія Ротару відвідала могилу свого чоловіка, Народного артиста України, керівника ансамблю "Червона рута" Анатолія Євдокименка.

Зірка приїхала на Байкове кладовище у Києві, де похований її чоловік, у річницю його смерті. Анатолій Євдокименко помер 23 жовтня 2002 року.

У себе на сторінці в Instagram Софія Михайлівна виклала щемливу світлину, де зображена поруч з могилою коханого: "20 років…" – підписала кадр зірка.

Софія Ротару відвідала могилу чоловіка / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

На фото Софія Ротару стоїть біля пам'ятника чоловіку у чорних окулярах, білій куртці та легкій хустині.

Зазначимо, що Софія Ротару та Анатолій Євдокименко одружилися 1968 року і були у шлюбі до самої смерті музиканта. 23 жовтня 2002 року на 61-му році життя Народний артист України Анатолій Євдокименко помер, не переживши третього інсульту. У подружжя є син, музикальний продюсер Руслан Євдокименко.

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

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