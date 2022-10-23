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Софія Ротару відвідала могилу чоловіка у Києві у річницю його смерті

Софія Ротару відвідала могилу чоловіка у Києві у річницю його смерті

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Софія Ротару відвідала могилу чоловіка у Києві у річницю його смерті

Софія Ротару

Український музикант Анатолій Євдокименко помер 23 жовтня 2002 року.

Співачка Софія Ротару відвідала могилу свого чоловіка, Народного артиста України, керівника ансамблю "Червона рута" Анатолія Євдокименка.

Зірка приїхала на Байкове кладовище у Києві, де похований її чоловік, у річницю його смерті. Анатолій Євдокименко помер 23 жовтня 2002 року.

У себе на сторінці в Instagram Софія Михайлівна виклала щемливу світлину, де зображена поруч з могилою коханого: "20 років…" – підписала кадр зірка.

Софія Ротару відвідала могилу чоловіка / © instagram.com/sofiarotaru.official
Софія Ротару відвідала могилу чоловіка / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

На фото Софія Ротару стоїть біля пам'ятника чоловіку у чорних окулярах, білій куртці та легкій хустині.

Зазначимо, що Софія Ротару та Анатолій Євдокименко одружилися 1968 року і були у шлюбі до самої смерті музиканта. 23 жовтня 2002 року на 61-му році життя Народний артист України Анатолій Євдокименко помер, не переживши третього інсульту. У подружжя є син, музикальний продюсер Руслан Євдокименко.

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко / © instagram.com/sofiarotaru.official
Софія Ротару та Анатолій Євдокименко / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

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