Софія Ротару вийшла на зв'язок і привітала свого онука, який втік за кордон, з ювілеєм

Співачка Софія Ротару розповіла про свято у родині та публічно звернулася до свого онука.

Сьогодні, 23 березня, свій день народження святкує онук артистки Анатолій Євдокименко. Йому виповнилося 30 років. З нагоди ювілею знаменитість опублікувала його фото та лаконічно привітала з особливим святом. У кадрі онук Ротару у чорному піджаку постає на чорному тлі та загадково дивиться в об'єктив.

Онук Софії Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

До слова, до привітань долучилася і ще одна онучка співачки, Софія Євдокименко. Вона також привітала брата на своїй сторінці у фотоблогу: "З Днем народження! Дякую за постійну любов, турботу й підтримку. Пишаюся бути твоєю сестрою".

Онук Софії Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, Анатолій Євдокименко досі мовчить про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Натомість він виїхав до Америки, взяв творчий псевдонім та розвиває там свою музичну кар'єру. Як саме йому це вдалося – наразі невідомо. Подейкують, що саме зіркова бабуся спонсорувала його виїзд за кордон й продовжує давати кошти на творчість. Сама Софія Ротару не дає жодних коментарів з цього приводу.

Нагадаємо, нещодавно дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка Єлизавета Юрушева показала їхню 9-річну доньку й також ніжно привітала її зі святом.

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