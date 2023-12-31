Софія Ротару вийшла на зв'язок та публічно звернулася до свого сина і невістки

Співачка Софія Ротару вкрай рідко виходить на зв'язок та не розповідає, що відбувається в її житті.

Однак, коли в Україні святкують якісь важливі дати, артистка обов'язково у фотоблогу залишає слова з привітаннями. Не винятком для виконавиці стали й родинні свята.

Так, син Ротару, Руслан Євдокименко, разом зі своєю дружиною Світланою святкував річницю весілля. Подружжя вже 30 років як живе у щасливому шлюбі.

Софія Ротару у фотоблогу опублікувала фото невістки та сина. Знімок був зроблений за кордоном і, ймовірно, він архівний. Співачка на фото лише зазначила, що син та невістка вже 30 років разом, а також привітала їх зі святом: "Вітаю!".

Син Софії Ротару з дружиною / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Зазначимо, де наразі перебуває Софія Ротару – невідомо. Тим не менш, сестра виконавиці Ауріка Ротару запевняє, що артистка залишилася під Києвом та живе там разом із сином Русланом.

Нагадаємо, нещодавно річницю шлюбу святкували гуморист Максим Галкін та співачка Алла Пугачова. Шоумен з нагоди свята показав їхнє романтичне фото та ніжно привітав дружину.

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