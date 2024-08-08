Софія Ротару вперше під час війни показала своє відео і розсекретила, як з сином 77-річчя святкувала

Ймовірно, день народження артистка зустрілася за кордоном.

Співачка Софія Ротару вперше під час повномасштабної війни опублікувала своє свіже відео.

Зокрема, у фан-акаунті зірки в TikTok з'явився ролик, на якому вона поділилася, як 7 серпня відсвяткувала день народження. Зокрема, 77-річчя Софія Ротару зустріла в колі рідних та близьких. На відео можна запримітити її сина Руслана Євдокименка та онуку Соню. Вони разом співали артистці Happy Birthday to you.

Родина святкувала 77-річчя співачки в ресторані. На кадрах офіціант саме виносив зірці торт іменинниці, на якому красувалася свічка, яку згодом Ротару задула.

Софія Ротару показала, як із сином та онуками відсвяткувала день народження

Щоправда, де саме знаменитість зустріла своє 77-річчя – невідомо. Однак користувачі Мережі переконані, що виконавиця нині перебуває за кордоном, а саме в Італії.

Зазначимо, Софія Ротару не робила гучних заяв про російське вторгнення до України. Окрім того, вона вкрай рідко виходить на зв'язок. Однак у важливі для України дні артистка робить дописи у фотоблогу. Також співачка реагує на злочини російських окупантів на українських землях.

Нещодавно ж син Софії Ротару поділився її свіжим фото. Руслан Євдокименко здивував молодим виглядом зіркової мами.

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