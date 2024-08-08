Софія Ротару вперше під час війни показала своє відео і розсекретила, як з сином 77-річчя святкувала

Ймовірно, день народження артистка зустрілася за кордоном.
Співачка Софія Ротару вперше під час повномасштабної війни опублікувала своє свіже відео.
Зокрема, у фан-акаунті зірки в TikTok з'явився ролик, на якому вона поділилася, як 7 серпня відсвяткувала день народження. Зокрема, 77-річчя Софія Ротару зустріла в колі рідних та близьких. На відео можна запримітити її сина Руслана Євдокименка та онуку Соню. Вони разом співали артистці Happy Birthday to you.
Родина святкувала 77-річчя співачки в ресторані. На кадрах офіціант саме виносив зірці торт іменинниці, на якому красувалася свічка, яку згодом Ротару задула.
Щоправда, де саме знаменитість зустріла своє 77-річчя – невідомо. Однак користувачі Мережі переконані, що виконавиця нині перебуває за кордоном, а саме в Італії.
Зазначимо, Софія Ротару не робила гучних заяв про російське вторгнення до України. Окрім того, вона вкрай рідко виходить на зв'язок. Однак у важливі для України дні артистка робить дописи у фотоблогу. Також співачка реагує на злочини російських окупантів на українських землях.
Нещодавно ж син Софії Ротару поділився її свіжим фото. Руслан Євдокименко здивував молодим виглядом зіркової мами.
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